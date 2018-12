A Natale arrivano i venti freddi da nord. E lo smog Le previsioni

Un weekend pre-natalizio con tempo stabile e clima mite. Poi, tra la vigilia e il giorno di Natale, è probabile un calo delle temperature a causa di freddi venti settentrionali. La previsione delle condizioni meteo per le festività arriva dai meteorologi del Centro Epson.

«Il fine settimana è caratterizzato da prevalenza di tempo stabile, con l’alta pressione che occupa anche la nostra Penisola: protagoniste del tempo saranno quindi le nebbie che, anche fitte, occuperanno soprattutto le pianure del Nord. Sulle regioni settentrionali - spiegano gli esperti del Centro Epson Meteo - le sostanze inquinanti tenderanno ad accumularsi, causando così un peggioramento della qualità dell’aria». La massa d’aria mite che accompagna l’area anticiclonica favorirà pure un generale rialzo termico con temperature che oltrepasseranno i valori normali per il periodo, in modo meno marcato nelle zone nebbiose. Fra la vigilia e il giorno di Natale si prospetta invece, affermano, «un temporaneo cedimento dell’alta pressione a causa del passaggio di un veloce fronte freddo (perturbazione n.10 di dicembre) seguito da una intensificazione dei venti da nord, che determineranno un generale calo termico, ma poche piogge per lo più concentrate sul settore adriatico e al Sud».

Per il giorno di Natale, quindi, le temperature dovrebbero essere in diminuzione, più sensibile nelle regioni orientali e all’estremo Sud. La tendenza per i giorni successivi al Natale, concludono i meteorologi, «non mostra, al momento, cambiamenti significativi. La rimonta dell’alta pressione dovrebbe infatti garantire giornate di tempo prevalentemente stabile: assenza, quindi, di pioggia e neve, ma con il probabile ritorno della nebbia sulla Pianura Padana. Il clima, inoltre, non sarà particolarmente freddo, con temperature prossime alla media stagionale».

