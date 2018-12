Un bambino di 2 anni è morto e il suo gemello è ricoverato in gravi condizioni in ospedale dopo essere stati sottoposti ad una circoncisione rituale in casa. E’ accaduto a Monterotondo, vicino a Roma. I due bambini sono di origine nigeriana. Sull'accaduto la Procura di Tivoli ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di omicidio. Nello stesso fascicolo sono ipotizzate anche le lesioni gravissime in riferimento alle gravi condizioni dell’altro bimbo. Da accertare al momento la natura dolosa o colposa dell’omicidio. Due le pm che si occuperanno del caso: quello di turno e uno che si occupa di violenze di genere e contro i minori. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione del sedicente medico che avrebbe eseguito la pratica sui due bimbi.