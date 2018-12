Strangola la moglie. e si costituisce. Lei si era rivolta al Centro antiviolenza

Delitto passionale ad Alghero, dove un uomo di 42 anni si è consegnato nel tardo pomeriggio ai carabinieri, ammettendo di essere l’autore dell’assassinio di sua moglie, una algherese di 40 anni. L’uomo, di cui ancora non si conoscono le generalità, si è presentato in caserma dicendo di avere strangolato la donna all’interno dell’appartamento in cui vivevano, in via Vittorio Veneto. Si chiamava Michela Fiori, 40 anni, dipendente di una cooperativa che gestisce i servizi di assistenza domiciliare per conto dei servizi sociali del Comune, la donna uccisa ad Alghero. Del femminicidio è accusato il marito, Marcello Tilloca, 42 anni, carrozziere e imbianchino, che intorno alle 19 si è presentato nella caserma dei carabinieri insieme all’avvocato Stefano Carboni. Da quanto si è appreso sinora, i due - che hanno due figli piccoli - stavano affrontando una tormentata separazione e sembra che la donna di recente si fosse anche rivolta al Centro di ascolto antiviolenza.

Questa sera l’uomo è entrato in casa e l’ha strangolata. Nell’appartamento stanno ancora operando i carabinieri della sezione investigativa scientifica.