Femminicidi, strage alla vigilia di Natale: tre donne morte

Due femminicidi in meno di 24 ore. E' il triste bilancio della domenica dell’antivigilia di Natale in Calabria. Una donna, Francesca Petrolini, di 53 anni, uccisa a colpi di pistola insieme al compagno Rocco Bava (43) a Davoli superiore, e l’altra M.P., 36 enne dominicana, precipitata dal palazzo in cui abitava, a Scalea (Cosenza).

Un caso, quest’ultimo, apparso subito sospetto ai carabinieri. Stamani la svolta. Dopo ore e ore di interrogatori di vicini e del compagno, quest’ultimo, connazionale della vittima, G.A.M., di 26 anni, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Scalea e dai colleghi del Nucleo investigativo provinciale di Cosenza in esecuzione di un decreto emesso dal pm Maurizio de Franchis che ha coordinato le indagini. Un omicidio che, secondo gli investigatori, potrebbe essere maturato al culmine di una banale lite nell’appartamento della coppia.

Anche quello di Francesca Petrolini è un femminicidio. Su questo gli investigatori sembrano avere ben pochi dubbi. Sin dai momenti successivi al duplice omicidio, commesso nella tabaccheria della donna, i carabinieri della Compagnia di Soverato e del Comando provinciale di Catanzaro, si sono messi alla ricerca dell’ex convivente della donna, un 67enne, G.G., cognato della vittima. Dopo essere rimasta vedova, infatti, Francesca Petrolini, aveva allacciato una relazione con il fratello del marito. L’uomo, poi, non avrebbe accettato la fine della relazione e per questo avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori nei confronti della vittima fino ad arrivare a minacciarla. Comportamenti di cui le forze dell’ordine erano state messe al corrente e che hanno portato gli investigatori a mettersi sulle tracce dell’uomo. G.G. è stato trovato stamani a casa di un amico a Davoli e subito portato in caserma per essere interrogato. Un interrogatorio fiume che sta andando avanti da ore.

Secondo la ricostruzione a sparare a Davoli è stata una sola persona ma usando due armi, un fucile ed una pistola 7,65. La donna è stata raggiunta da due colpi al torace e l’uomo da tre al torace ed uno alla testa. Rocco Bava è stato colpito all’interno della tabaccheria e poi si è trascinato fuori dove è morto nonostante l’intervento del 118.

Per ricordare infine Michela Fiori, il sindaco di Alghero ha decretato il lutto cittadino in coincidenza con i funerali, di cui ancora non si conosce la data. Intanto a Sassari è in corso l'udienza di convalida dell’arresto di Marcello Tillocca. La coppia si era separata da poco. Un mese fa Michela Fiori aveva denunciato un tentativo di estorsione subìto attraverso un numero sconosciuto per la restituzione del telefonino che aveva perso il figlio più grande della coppia, di 12 anni. Le indagini avevano portato a scoprire che l’autore della tentata estorsione era proprio il marito.