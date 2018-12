Tassa sul volontariato, Di Maio fa marcia indietro: "La cambieremo"

La norma sulla tassazione dell’Ires per gli enti no profit 'va cambiata nel primo provvedimento utilè, dice il vicepremier Di Maio che annuncia la marcia indietro del governo sulla misura che ha provocato la protesta del mondo del volontariato. 'Si volevano punire coloro che fanno finto volontariato ed è venuta fuori una norma che punisce coloro che hanno sempre aiutato i più debolì, afferma. La norma non può essere cambiata subito in manovra perché si rischia l’esercizio provvisorio, aggiunge, ma il governo interverrà 'nel primo provvedimento utile".