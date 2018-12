Non sempre Babbo Natale esaudisce i desideri espressi nelle letterine natalizie, ma non per questo i bambini si arrendono. E’ il caso di un ragazzino di nove anni di un paesino della Frisia, nella Germania del Nord, che ha chiamato la polizia perchè i suoi regali non corrispondevano alle richieste della lettera.

I poliziotti, arrivati sul posto, si sono trovati davanti un bambino furente che ha mostrato loro con indignazione la lettera, ha detto un portavoce della polizia all’Hamburger Abendblatt. Le forze di polizia hanno dovuto ammettere che desideri e regali non corrispondevano e allora hanno spiegato al bambino che babbo Natale, non più giovane, si era sbagliato e aveva scambiato i regali.