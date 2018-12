Nasconde la droga della banda, arrestato 21enne che vive con genitori

Abita con mamma e papà, alla periferia Sud di Torino, ma in garage custodisce la droga per un gruppo di spacciatori albanesi. Il giovane, un italiano di 21 anni, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Gli agenti del commissariato Mirafiori l'hanno seguito per giorni: prima hanno perquisito l'abitazione del ragazzo, poi, a seguito di alcuni accertamenti, sono arrivati a un box auto in via Sospello, dove hanno sequestrato 850 grammi di cocaina divisa in sei grossi involucri in cellophane.