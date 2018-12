Lavori in corso a Mirabilandia: nel 2019 arriva l'area Ducati World

Proseguono a Mirabilandia i lavori per la realizzazione di Ducati World: 35.000 mq del Parco che nel 2019 diventeranno il nuovo cuore pulsante dell’Area e la prima area tematica al mondo ispirata a un brand motociclistico in un parco di divertimenti.

La principale attrazione di Ducati World sarà un roller coaster con un tracciato unico al mondo in grado di coinvolgere ogni visitatore, facendogli vivere le emozioni e l’adrenalina che si provano a bordo di una vera Ducati. L’area ospiterà una struttura interamente dedicata alla Ducati Experience con simulatori di ultima generazione, tre nuove attrazioni per i più piccoli, un Ducati World Shop e tre nuovi punti ristoro ispirati al mondo Ducati e Scrambler.

Con questo progetto - frutto dell’accordo fra Parques Reunidos, tra i leader mondiali nel settore del divertimento di cui Mirabilandia fa parte, e Ducati - l’area dedicata allo storico brand bolognese si prefigge l’obiettivo di rafforzare e completare l’offerta di Mirabilandia dedicata alle famiglie.