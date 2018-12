Agguato a Milano: uno dei fermati parla. In questura uno dei capi della curva dell'Inter

Ha fatto il nome di uno degli ispiratori dell’attacco alla carovana dei Van dei tifosi napoletani nel giorno di Santo Stefano uno dei 3 ultras interisti arrestati, che sta rispondendo alle domande del gip di Milano Guido Salvini nel carcere di San Vittore. Una scelta processuale che ha costretto il suo avvocato a rinunciare al mandato in quanto la persona indicata era già un suo assistito. Si tratterebbe di uno del leader della Curva dell’Inter che ora è stato portato in questura per essere interrogato. Parla intanto la madre di Daniele Belardinelli: "Mio figlio è morto da un giorno, nessuno può avere idea di cosa posso provare, è indescrivibile. Vi prego basta. Daniele deve riposare in pace".