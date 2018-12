Manovra, fiducia con 327 sì

La manovra ha avuto la fiducia con 327 sì, contrari 228 e un astenuto Ora si passa all'esame degli ordini del giorno. Il voto finale è previsto per domani, in tempo perché il Quirinale firmi la legge di bilancio entro il 31 dicembre, evitando l'esercizio provvisorio.

Dura la protesta delle opposizioni. Sit-in del Pd in piazza Montecitorio. "Di Maio e Salvini autisti ubriachi", dice Delrio. Gilet azzurri con la scritta "Basta tasse" per i deputati di Fi in aula. "Dilettanti e pauperisti", attacca Berlusconi, che chiama anche gli azzurri in piazza. "Non vogliono aiuti ai poveri", replica Di Maio. Allarme dell’Anci: "La manovra costringerà i sindaci a aumentare le tasse o tagliare i servizi", avverte il presidente e sindaco di Bari Antonio De Caro. Salvini intanto smentisce le ipotesi di rimpasto come "surreali e totalmente false". "Squadra che vince non si cambia", dice.