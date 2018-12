Il 2018 finisce con il freddo, il nuovo anno parte con il bel tempo

Inizio 2019 al sole per la maggior parte d’Italia, con qualche nuvola sul lato Adriatico meridionale e piogge sparse e isolate al Sud. Ma le temperature si preannunciano in calo.

«Un nuovo impulso di aria fredda raggiungerà le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali tra il pomeriggio di San Silvestro e la mattina di Capodanno. Questi settori- affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - saranno interessati da un calo delle temperature, accentuato dal rinforzo dei venti di Tramontana, e da alcune brevi precipitazioni con neve nei settori appenninici fino a quote collinari. Nella giornata di Capodanno il miglioramento sarà evidente anche in queste regioni, mentre nel resto del Centronord continueranno a prevalere le schiarite accompagnate da raffreddamento più contenuto».

Lunedì saranno possibili deboli nevicate nel Nord dell’Alto Adige, mentre martedì primo gennaio il miglioramento sarà rapido, con le ultime precipitazioni solo sul Nord Est della Calabria e nel Nord della Sicilia.

Secondo le previsioni di 3B Meteo, il meteo potrebbe subire un lieve peggioramento al Sud nell’ultimo giorno dell’anno, con acquazzoni e neve sotto i mille metri, mentre si conferma soleggiato al CentroNord. Il primo giorno dell’anno vedrà le ultime note di instabilità nel Meridione, con la continua prevalenza del Sole nel Settentrione. In questi giorni però arriverà il calo delle temperature, che scenderanno sotto zero sull'arco appenninico, mentre si confermeranno intorno ai 10 gradi nelle isole.