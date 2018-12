Lettera arriva con 77 anni di ritardo: 99enne scopre che lui l'amava

La sceneggiatura per un film è pronta. La storia, però, è vera. Nell'epoca dei social, delle mail e soprattutto della messaggistica "whatsappiana" sembra arrivare da un altro mondo oltre che da 77 anni fa. Arriva dall'Inghilterra. La 99enne Phyllis Ponting ha infatti ricevuto, a distanza di 77 anni, la lettera d’amore di Bill Walker. Bill era il ragazzo con cui aveva deciso di sposarsi. I due si sono conosciuti a Devizes quando Bill era di stanza nella caserma del reggimento del Wiltshire nella città, ma subito dopo, durante la guerra, venne mandato in India. Lei perse ogni contatto con quello che sarebbe dovuto essere il suo sposo. Non avendo più notizie o contatti, non si fece nulla. L'amore svanì. Recentemente, però, su un fondale marino è stata trovata una nave britannica del 1940 con all’ interno 700 lettere di soldati, tutte ben conservate. Tra loro c’è anche quella che Bill aveva scritto a Phyllis. Una lettera d'amore che confermava l'affetto del soldato per la giovane, dove si legge quanto fosse impaziente di sposarla e in cui Bill racconta le sue emozioni dopo che la donna ha accettato la proposta di matrimonio. «Non credo che Bill sia sopravvissuto alla guerra - ha commentato Phyllis - mi amava veramente molto e al suo ritorno sarebbe corso a casa da me». I due si sono conosciuti a Devizes quando Bill era di stanza nella caserma del reggimento del Wiltshire nella città. Verranno condotte delle ricerche per saperne di più sul relitto e sull'incidente e probabilmente come loro, molti innamorati a distanza di anni potranno ricevere le lettere tanto desiderate e aspettate.