Etna, ancora paura nel Catanese: continuano le scosse

Continua ancora l’attività sismica sull'Etna dove la notte scorsa sono state registrate due scosse di magnitudo 2.4. Secondo i dati dell’Ingv il primo terremoto è delle 00,28, a 8 chilometri a est di Zafferana Etnea, con ipocentro a un chilometro di profondità; il secondo delle 05,50, a 8 chilometri a nord di Ragalna, con ipocentro a zero chilometri di profondità. Non si registrano, al momento, danni a cose o persone.

L’eruzione sull'Etna non impatta con la funzionalità dell’aeroporto internazionale di Catania, che resta pienamente operativa.

Ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata sull'Etna alle 19,30, a 11 chilometri a nord di Ragalna. L’ipocentro è stato localizzato dall’Ingv a quattro chilometri di profondità. L’evento è stato avvertito anche a Zafferana Etnea e nella zona costiera di Giarre e Riposto.