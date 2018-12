Movimento 5 Stelle: espulso De Falco. Il senatore: "Decisione sbagliata e incostituzionale"

Il collegio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle ha espulso dal Movimento i senatori Gregorio De Falco e Saverio De Bonis, e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Lo comunica il blog delle Stelle in un post. Per il senatore Lello Ciampolillo il collegio dei probiviri ha optato per il richiamo.

Il senatore De Falco, in un'intervista, ha dichiarato che, a suo avviso, l'espulsione è sbagliata e incostituzionale.

IL M5S: "VIOLATO IL CODICE ETICO". «Violazioni dell’articolo 11 dello Statuto e dell’Articolo 3 del Codice Etico». E’ questa la motivazione con cui il Collegio dei Probiviri ha espulso i senatori Saverio De Bonis e Gregorio De Falco e gli eurodeputati Marco Valli e Giulia Moi. Con l’aggravante, per il comandante De Falco, della parola «reiterate» che i Probiviri aggiungono nelle violazioni allo Statuto del quale, a parare del M5S, il senatore è responsabile.

L’articolo 11 dello Statuto del Movimento, tra le motivazioni che fanno scattare le sanzioni da parte dei Probiviri, cita: «la perdita dei requisiti di iscrizione al «MoVimento 5 Stelle"; gravi violazioni dei doveri previsti dal presente Statuto e dal Codice Etico; mancanze che abbiano provocato o rischiato di provocare una lesione all’immagine od una perdita di consensi per il MoVimento 5 Stelle, od ostacolato la sua azione politica; per gli iscritti eletti ad una carica elettiva, per gravi violazioni degli impegni assunti all’atto di accettazione della candidatura; il rilascio di dichiarazioni pubbliche relative al procedimento disciplinare medesimo».

L’articolo 3 del Codice Etico indica i doveri che, un eletto al Movimento, è tenuto a rispettare. Tra questi, a votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del consiglio dei ministri espressione del M5S». Obbligo che, nel caso di De Falco e De Bonis, è venuto meno sul voto al Senato del decreto sicurezza.

DE FALCO: "ESPULSIONE SBAGLIATA E INCOSTITUZIONALE". «Spero che il Movimento in autotutela corregga questo grave errore perché è un provvedimento sbagliato nel merito, incostituzionale e sanziona l’espressione di opinione e di voto in contrasto con le tutele prestate ai parlamentari dall’articolo 68». Così a Sky TG24 il senatore M5S Gregorio De Falco, espulso dal Movimento.

«Per quanto riguarda il caso del Decreto Sicurezza - continua De Falco - si dovrebbe sapere che, nonostante alcuni di noi avessero chiesto un confronto interno al Movimento e quindi che si parlasse del tema, non ci è mai stato concesso. All’interno del Movimento è difficile parlare di politica. Un partito politico deve essere un luogo in cui si parla liberamente di politica e prima di andare ad esprimere una posizione di sintesi occorre confrontarsi».