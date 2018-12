Capodanno solitario per Donald Trump, che a causa dello shutdown ha cancellato le vacanze di fine anno nella sua residenza di Mar-a-Lago ed è rimasto asserragliato alla Casa Bianca, continuando a twittare anche oggi. «Sono nello studio Ovale. Democratici, tornate dalle vacanze ora e dateci i voti necessari per la sicurezza al confine, incluso il Muro. Avete votato sì nel 2006 e nel 3013 (un errore, si riferisce al 2013, ndr). Un altro si», sollecità il presidente, promettendo che con lui il muro «sarà costruito e velocemente».

I’m in the Oval Office. Democrats, come back from vacation now and give us the votes necessary for Border Security, including the Wall. You voted yes in 2006 and 2013. One more yes, but with me in office, I’ll get it built, and Fast!