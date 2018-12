Rapina in gioielleria: malvivente colto da infarto mentre lotta con un poliziotto

Una rapina con colluttazione si è verificata oggi, poco prima delle 16, nel pieno centro di Milano. Un uomo, le cui generalità non sono ancora note, ha tentato di mettere a segno una rapina in una gioielleria di via dei Mercanti, a pochi metri da via Cordusio. Un poliziotto in borghese, attratto dalle urla, ha fatto irruzione nel negozio ed è riuscito a bloccare il malvivente, che subito dopo è stato colto da malore. L’agente ha quindi allertato il 118, giunto sul posto con due ambulanze, un’automedica e un’auto infermieristica. Il rapinatore è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Raffaele, in arresto cardiocircolatorio. Il gioielliere, 72enne, se l’è cavata con qualche graffio e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.