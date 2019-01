Cade sulla pista da sci: muore una bambina di 9 anni in Val Susa

E’ morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d’Oulx (Torino), in alta Valle di Susa. Trasportata all’ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sulla pista di Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.

La piccola stava sciando insieme al papà sulla pista "Imbuto" del comprensorio della Via Lattea quando ha perso il controllo degli sci e si è schiantata contro una barriera frangivetro.