Neve sulla strada: tir resta in bilico su un viadotto nel Maceratese

(ANSA) - BELFORTE DEL CHIENTI (MACERATA), 4 GEN - Un autoarticolato senza catene montate, in transito sulla Ss77, si è intraversato, forse a causa della neve sul manto stradale, ha sfondato il guardrail, restando miracolosamente in bilico sul ciglio del viadotto di Belforte del Chienti nel Maceratese. L'autista del mezzo, che non è rimasto ferito, è riuscito a scendere dal mezzo dalla parte della cabina rimasta a contatto con la sede stradale mentre l'altra era quasi sospesa nel vuoto. L'incidente ha coinvolto anche un'autovettura: entrambi i mezzi viaggiavano verso Perugia. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco di Tolentino per mettere in sicurezza i mezzi e la strada. La carreggiata, fa sapere l'Anas, è temporaneamente chiusa in direzione Foligno con uscita obbligatoria allo svincolo Tolentino Ovest. Gli addetti dell'azienda sono al lavoro per ripristinare la barriera laterale danneggiata e dunque la transitabilità della strade.