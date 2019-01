Una ragazza minorenne è stata fermata dai carabinieri, con decreto di fermo di indiziato di delitto, per l’omicidio di un marocchino avvenuto nel Senese. La giovane, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, ha ammesso di essere l’omicida spiegando di esser stata aggredita dall’uomo il quale stava tentando di stuprarla. Il decreto è stato emesso dalla procura minorile di Firenze e ora la ragazza si trova in un centro di accoglienza per minori.

Secondo quanto appreso, l’uomo trovato ucciso a coltellate nel Senese era completamente nudo e presentava numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto.

La minorenne ha confessato l’omicidio ai carabinieri affermando proprio che il 63enne marocchino aveva tentato di stuprarla. Ora la ragazza si trova in una casa di prima accoglienza per minori nel Fiorentino.