Bimba reggiana muore sulle piste da sci: la Procura apre un'inchiesta

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - A seguito del tragico incidente con lo slittino, in cui ieri al Corno del Renon in Alto Adige, una bimba di 8 anni di Reggio Emilia ha perso la vita, la Procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta. Al vaglio vi sarebbero i cartelli e le indicazioni per chi pratica questo sport. Sarà cura degli inquirenti anche accertare se le protezioni collocate lungo il tracciato della pista "nera" riservata a sciatori esperti erano sufficienti.

Renata Dyakowska, la mamma della piccola Emily Formisano, si trova ancora in gravissime condizioni all’ospedale di Bolzano. Mamma e figlia ieri al Corno del Renon avevano noleggiato una slitta, ma invece di scendere alla stazione intermedia della cabinovia e prendere la pista per gli slittini, sono salite a monte. Per raggiungere la pista dedicata agli slittini sono scese, forse per sbaglio, per la pista da sci che però, essendo una pista "nera", era molto ripida (ha una pendenza del 40%). Mamma e figlia sul loro slittino hanno preso velocità, andandosi a schiantare contro un albero. Mentre la piccola è morta sul colpo, la madre è stata trasportata all’ospedale con un politrauma.