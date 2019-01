A1, trovato il 72enne disperso: è grave per ipotermia

E’ stato trovato vivo, ma in gravi condizioni a causa del freddo, l’uomo di 72 anni scomparso da due giorni dalla sua abitazione di Nova Milanese, nel Monzese, le cui ricerche erano scattate nel primo pomeriggio nel Piacentino, nella zona di Pontenure. Un elicottero del nucleo Vigili del Fuoco di Bologna lo ha individuato dall’alto, riverso lungo il greto del torrente Nure, vicino al ponte dell’autostrada. Raggiunto dai soccorritori, si trova in un grave stato di ipotermia.

La sua auto abbandonata era stata ritrovata lungo l'Autostrada del Sole, in una piazzola di sosta nel comune di Pontenure. Qui era stato allestito il campo base per le ricerche dell’uomo.