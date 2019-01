Si arrabbia perché al casello autostradale la macchina per il pagamento gli "ritira" il bancomat, scende dall’abitacolo, litiga con l’addetto e tira fuori dall’auto una motosega con cui cerca di distruggere, ma senza successo, la biglietteria. E’ accaduto ieri sera al casello L’Aquila Ovest dell’autostrada A24. Il casellante, sentendosi in pericolo, è fuggito prima di chiamare la Polizia, poi intervenuta a bloccare l’automobilista. Secondo quanto si è appreso, il responsabile è stato rintracciato poco dopo. L’uomo potrebbe essere denunciato per danneggiamenti.