Scomparsi in Burkina, un imprenditore: "Il 22 dicembre erano a 50 km da capitale"

Luca Tacchetto e Edith Blais, i due giovani scomparsi in Burkina Faso dal 15 dicembre, sarebbero stati visti attorno al 22 dicembre scorso a una cinquantina di chilometri da Ouagadougou, capitale dello Stato africano. A rivelare la notizia, che modificherebbe così la data della sparizione dei due ragazzi, è stato l’imprenditore canadese Patrick Gagnon che ha rilasciato le dichiarazioni in un’intervista comparsa domenica sul quotidiano canadese 'Le Soleil' e riportata oggi su siti e giornali italiani.

Le informazioni del canadese, che si trova proprio in Burkina Faso per lavoro e che sta aiutando gli investigatori nella ricerca del ragazzo, sono tutte da verificare. L’uomo non ha visto direttamente Luca ed Edith, e l'informazione gli sarebbe stata riferita da amici.

Tutte le notizie che riguardano il mistero dei due ragazzi - si è appreso a Padova - sono al momento vagliate con cura e discrezione dai funzionari della Farnesina e dai colleghi canadesi.

Luca Tacchetto, 30 anni, è un architetto padovano, residente a Vigonza, figlio dell’ex sindaco della città; Edith, la sua fidanzata, ha 34 anni, ed è una giovane artista. I due erano partiti a fine novembre da Padova in auto e dopo aver attraversato lo stretto di Gibilterra, e aver percorso la dorsale atlantica africana, erano diretti in Togo, dove si erano impegnati a dare una mano a una coppia di amici per realizzare un villaggio per le popolazioni indigene.

Non si hanno notizie di loro dalla sera del 15 dicembre, quando hanno cenato con un amico francese.