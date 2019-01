Trascinano una 25enne e tentano di violentarla tra le fabbriche: caccia a due africani

Una giovane di 25 anni è stata aggredita stamani a Grosseto da due uomini di origine africana che hanno tentato di violentarla in una zona artigianale. La ragazza, di Grosseto, stava andando al lavoro quando i due l’hanno aggredita spingendola a terra e tentando di svestirla. Lei però si è difesa e ne ha colpito uno con un calcio. Poi l’arrivo casuale di un’auto ha messo in fuga gli aggressori, scappati a piedi nella campagna circostante. Indagini e ricerche dei carabinieri sono in corso.

L’aggressione c'è stata tra la periferia nord e la variante Aurelia, in un’area densa di capannoni industriali e commerciali tra i campi. Dopo essersi liberata, la 25enne, pur in stato di choc, è riuscita a raggiungere l’azienda dove stava dirigendosi. Da qui, mentre informava i colleghi, ha avvertito i carabinieri i quali ora stanno indagando e cercando i responsabili. Sul posto è intervenuto anche personale del 118 per le prime cure. La donna ora è ricoverata in ospedale e nella colluttazione ha riportato delle escoriazioni. Secondo quanto appreso, ai carabinieri dovrebbe aver fornito una descrizione abbastanza precisa dei due aggressori, definiti come originari dell’Africa.