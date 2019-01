Un uomo ha accoltellato a Pechino 20 bambini di una scuola elementare ferendone tre in modo grave: lo ha riferito la polizia assicurando, dopo aver provveduto al fermo del sospettato, che la loro vita non è a rischio.

L’episodio, secondo i media locali, è accaduto nel quartiere di Xicheng, alla scuola elementare Xuanwu Normal Experimental Affiliated Number One, poco dopo le 11:15 del mattino (4:15 in Italia).