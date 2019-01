Un romeno di 33 anni è morto durante un inseguimento della polizia nella notte a Roma. Tutto è nato quando una società di vigilanza ha segnalato il furto di un’auto con il satellitare. La macchina è stata intercettata ed è scattato l’inseguimento. All’altezza di via Salvatore Rebecchini, in zona Magliana, il conducente ha perso il controllo della macchina finendo contro il marciapiede. Sceso, ha iniziato a scappare a piedi in un terreno di campagna, ma è caduto ed è finito in un dislivello sbattendo la testa.