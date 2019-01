Cani lasciati liberi in pineta azzannano un podista e un tecnico

Due uomini, un podista di 52 anni ed un tecnico ambientale sono stati azzannati da due cani lasciati liberi e momentaneamente incustoditi, di grossa taglia, tipo pastori tedeschi, nella pineta di Procoio, ad Ostia. I due malcapitati, che hanno riportato diverse ferite sulle braccia, gambe e glutei, provocate dai ripetuti morsi dei due cani inferociti, sono stati soccorsi e trasportati nel vicino ospedale G.B.Grassi di Ostia.

«Stavo correndo in pineta vicino al Canale dei Pescatori, ad Ostia - è la testimonianza di Gianluca, romano 52 anni uno dei due uomini feriti - quando improvvisamente mi sono visto sbucare dal nulla due cani, simili a lupi, inferociti che mi ringhiavano. Ho avuto paura ed ho iniziato a correre, ma i due cani hanno iniziato ad inseguirmi come fossi una preda e a mordermi dappertutto. Fortuna che alla fine sono riuscito a raggiungere la strada, con i cani che mi inseguivano, e sono riuscito a ripararmi entrando nell’auto di una donna."

Sul luogo, dove pochi minuti dopo è stato azzannato anche un secondo passante, un tecnico ambientale che si trovava nella pineta di Procoio per fare delle verifiche ambientali, poi soccorso, sono presenti i vigili urbani di Ostia che ora stanno verificando se i cani appartengono a qualcuno della zona su cui si trovano, oltre ad un ristorante, un centro addestramento cani privato, un maneggio ed una palestra all’aperto. L’area della tenuta di Procoio è di proprietà della nobile famiglia Aldobrandini.