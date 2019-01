Festeggiamenti Lazio, scontri a Roma nella notte: 7 agenti feriti e 3 fermi

Scontri la scorsa notte a Roma durante i festeggiamenti per i 119 anni della Lazio in piazza della Liberà, al centro di Roma. Un gruppo di tifosi, a volto coperto, si è staccato dai circa 2500 presenti in piazza e ha iniziato a lanciare bottiglie e altri oggetti contro la polizia che ha risposto con cariche, lacrimogeni e idranti. Al momento si contano sette poliziotti feriti e tre tifosi fermati.