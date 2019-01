E' morto Aiuti, l'immunologo anti Hiv che baciò la sieropositiva. Ipotesi suicidio: la procura indaga

E’ morto l’immunologo Fernando Aiuti, pioniere della ricerca e della lotta contro l’Aids. Era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del'immunologo Fernando Aiuti in cui non si esclude l’ipotesi del suicidio. Il pm di turno Laura Condemi si è recata al Gemelli per effettuare un sopralluogo. A breve verrà conferito l’incarico per eseguire l’autopsia. Aiuti, 84 anni, immunologo di fama mondiale, dedicò buona parte della sua attività alla lotta all’Aids. E' stato fondatore dell’Anlaids (Associazione Nazionale per la lotta contro l'Aids).

Alla Fiera di Cagliari, nel 1991, durante un congresso in cui si discuteva della possibilità che l'AIDS si trasmettesse anche per via orale, afferrò a un tratto la sieropositiva Rosaria Iardino e la baciò sulla bocca, in tal modo cercò di convincere la platea che il virus non poteva essere trasmesso attraverso la via orale. Un reporter fotografò la scena e l'immagine fece il giro del mondo. La stessa Iardino ha commentato, su Twitter, la notizia: "È morto Fernando Aiuti, il mio uomo del bacio, grande immunologo e uomo, con lui ho litigato tantissime volte.. Ricordando l'uomo e il professore non posso fare altro che dire grazie per il suo enorme contributo alla lotta contro L'Aids".