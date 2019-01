Francesco Chiofalo (Temptation Island) operato al cervello per un tumore

Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, meglio conosciuto come "Lenticchia", è stato operato oggi al San Camillo per un tumore al cervello, si tratta di un meningioma benigno: «L'operazione, malgrado fosse complessa, è andata bene e Francesco si è risvegliato», fanno sapere dall'ospedale. Non c'è ancora un bollettino ufficiale, visto che la prassi vuole che la prognosi sia sciolta dopo 24 ore". Iniziata alle 9, l'operazione è finita all'incirca alle 18. Chiofalo, comprensibilmente spaventati, aveva condiviso sui social le sue paure: «Mai avuto così paura: era da un po' che non mi facevo vedere in video. Domani mi tocca».