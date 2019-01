Bus in scarpata: assolto ad Autostrade per l'Italia

(ANSA) - AVELLINO, 11 GEN - Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia, è stato assolto nel processo per il bus caduto nella scarpata della A16 che provocò 40 vittime nel luglio del 2013. Per lui l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Avellino Luigi Buono. "Vergogna, questa non è giustizia". Grida nell'aula del tribunale di Avellino da parte dei familiari delle 40 vittime del bus finito nella scarpata nel 2013, dopo la lettura della sentenza che assolve Giovanni Castellucci, ad di Autostrade per l'Italia.