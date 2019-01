Maltempo: Sardegna, gelo artico poi il maestrale a 80 km/h

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Il gelo artico abbandonerà la Sardegna a partire da lunedì, ma domenica occorrerà fare i conti con le forti folate di maestrale che soffierà anche a 34-40 nodi, cioè 75-80 km all'ora, come evidenzia il servizio Meteo dell'Aeronautica di Decimomannu. Particolarmente esposte le coste occidentali da nord a sud: la ventilazione forte potrebbe creare disagi soprattutto nei collegamenti marittimi sulle Bocche di Bonifacio dove i mari saranno agitati o molto agitati. Ancora per oggi e domani i venti passeranno da deboli a moderati, mentre le temperature rigide rimarranno stazionarie. "Le masse d'aria di origine continentale stanno tenendo le temperature al di sotto della media del periodo - spiegano dall'Aeronautica - ma si sta allontanando definitivamente. Domenica assisteremo a un aumento della copertura nuvolosa e ci saranno anche delle precipitazioni diffuse su tutta l'isola ma con cumulati non importanti". Le temperature rimarranno tendenzialmente stazionarie, con le minime in aumento (5-6 gradi). "La tendenza evidenzia che la circolazione depressionaria che c'è sul Mediterraneo si allontana verso sud ovest e arriva la nuvolosità da masse d'aria relativamente più miti".(ANSA).