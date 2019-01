Chi l'ha visto?,imprenditrice Viareggio scomparsa in Brasile

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Non si hanno più notizie di Gabriella Antonietta Giannini. La donna, una 62enne imprenditrice di Viareggio, è nella lista degli italiani residenti in Brasile dal 2013. Secondo i familiari e gli amici che la cercano e che si sono rivolti anche a "Chi l'ha visto?", la Giannini da molti anni vive nello stato di Bahìa ed è titolare di due piccole aziende agricole ad Entre Rios, in località di Porto de Sauipe. Di lei non si hanno più notizie da 20 giorni: Gabriella Antonietta Giardini è scomparsa martedì 18 dicembre scorso. L'appello di una sua amica è stato lanciato nel corso del programma "Chi l'ha visto?" di stamani.