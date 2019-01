Multa 100 euro a vicesindaco che ha buttato abiti clochard

(ANSA) - TRIESTE, 11 GEN - Cento euro di multa per avere gettato nel cassonetto dell'indifferenziata - anziché in quelli gialli destinati ai tessili - le povere cose del clochard romeno di via Carducci. E' la sanzione amministrativa comminata dalla Polizia locale di Trieste al vicesindaco, Paolo Polidori, travolto da una bufera mediatica per avere gettato nella spazzatura coperte e vestiti di un senzatetto ed essersene poi vantato su Facebook. "Sono andato alla Polizia locale - spiega il vicesindaco al quotidiano Il Piccolo - e mi sono messo a disposizione affinché si verificasse la fotografia e venisse deciso se elevare contravvenzione o meno". Lo scatto è lo stesso che Polidori aveva pubblicato sul social in cui veniva ritratto il contenuto del cassonetto. L'ipotesi ravvisata dalla Polizia locale, dice, "è quella del conferimento indebito: un'ipotesi che mi convince fino a un certo punto e che approfondirò". Nessun ricorso, però "per evitare altre polemiche e ulteriori strumentalizzazioni, ho chiesto il verbale e pagato". (ANSA).