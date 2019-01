Trivelle: Conte, in governo sensibilità a rivederle

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Sicuramente il governo esprime in questa materia una sensibilità diversa rispetto al passato. La questione adesso è specifica per il ministro Di Maio e Costa: evidentemente faremo anche una riflessione comune nel governo e valuteremo, ma non chiedetemi permesso per permesso. C'è una sensibilità comune del governo a rivedere le autorizzazioni delle trivelle". Lo afferma il premier Giuseppe Conte. "Non è questa - ribadisce - la soluzione per noi da offrire al paese per rafforzare la capacita energetica del paese".