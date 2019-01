Sicurezza: a Milano via i new jersey, arrivano le fioriere

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Novità per la sicurezza nel centro di Milano, nelle zone pedonali attorno al Duomo. A partire da quest'anno i new jersey, le barriere anti terrorismo, saranno gradualmente sostituite con nuovi elementi di arredo urbano di tipo fisso, come ad esempio vasi, e mobili, che potrebbero avere lo stesso funzionamento dei pilomat. Il Comune sta ancora studiando le nuove soluzioni che però saranno più funzionali, esteticamente belle e altrettanto resistenti. La sostituzione delle barriere attuali con quelle nuove vale nel piano triennale delle opere pubbliche 2,3 milioni di euro. (ANSA).