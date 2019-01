Tav: Fosson (Valle d'Aosta), per noi opera importante

(ANSA) - AOSTA, 11 GEN - "La Tav per noi è un'opera importante, come tutte le opere che permettono un accesso più facile alle Alpi". Così il presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, Antonio Fosson, si unisce al coro pro Tav dei governatori del Nord. "Il progetto è di estrema importanza e anche per noi ha un rilievo", ribadisce Fosson.(ANSA).