Casa madre Taverna: Renzi,solidale con Raggi deve sfrattarla

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La madre della Taverna deve lasciare la casa popolare a Roma perché non ne ha diritto. Non conosco la graduatoria del Comune, ma se tua figlia é parlamentare e tu hai altre fonti di sostentamento la devi lasciare. Accanimento, come dice Taverna? E' legalità, solidarietà al Comune che dovrà eseguire lo sfratto...". Così Matteo Renzi in diretta Fb sulla vicenda della casa popolare della madre della vicepresidente M5S del Senato Paola Taverna.