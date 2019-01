Turismo: NYT, Puglia e Liguria tra le mete del 2019

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Un luogo dei sogni per ogni settimana dell'anno. E' la classifica dei 52 Places to Go del New York Times dove quest'anno brillano due regioni italiane: Puglia al 18/o posto e Liguria al 25/o. Sempre poche rispetto alle miriadi di destinazioni meravigliose e Patrimonio dell'Umanità Unesco che l'Italia offre ma comunque una conferma preziosa per due recenti scoperte del turismo internazionale. La Puglia è segnalata per le "antiche masserie fortificate, sempre più trasformate in boutique hotel". La Puglia viene segnalata anche per cultura vinicola millenaria, "iniziata quando i greci piantavano viti dalla loro terra attraverso l'Adriatico", e anche come meta del turismo "spaziale" con la base di Virgin Atlantic a Grottaglie. Della Liguria viene segnalato il Golfo Paradiso tra "l'affascinante Portofino" e il porto industriale di Genova. Patria di 5 villaggi spesso trascurati, tra cui Camogli, è un pittoresco borgo di pescatori bello come le Cinque Terre, che secondo il NYT sono "travolte dai turisti".