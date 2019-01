E' morto l'ex senatore Erminio "Obelix" Boso: era stato tra i fondatori della Lega

«La scomparsa di Erminio "Obelix" Boso è un fulmine a ciel sereno per chi come me lo conosceva bene. L’avevo incontrato durante l’ultima campagna elettorale, che aveva incoronato Maurizio Fugatti, suo pupillo da sempre, a presidente della Provincia di Trento». Lo afferma il Governatore del Veneto Luca Zaia sulla scomparsa di Erminio Boso, ex senatore e tra gli esponenti della Lega della prima ora. «I suoi messaggi, quando apprezzava particolarmente qualche iniziativa della Regione Veneto, erano precisi e puntuali, e ci incoraggiavano nel nostro lavoro - rileva Zaia -. Era un personaggio silente ma non assente, che sapeva parlare nel momento giusto, con i tempi, la convinzione, la determinazione e le caratteristiche tipiche delle genti di montagna. Boso rappresentava lo spirito della Lega della prima ora, e si era sempre battuto per un Trentino leghista: un sogno che ha fatto a tempo a realizzare». «Ciao Erminio - conclude Zaia -, ricorderemo sempre l’esempio del tuo lavoro nel movimento e sul territorio, e delle battaglie epiche che avevi combattuto per le tue, le nostre, idee».

Calderoli: "Se ne va un pezzo della nostra storia"

«Con Erminio Boso se ne va un pezzo di storia della Lega, insieme a tanti ricordi». Così il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. «Piango un amico, un vecchio amico - aggiunge -, un compagno di tante battaglie politiche e di tanti momenti vissuti insieme». Calderoli ricorda l’ex senatore morto nella notte all’età di 73 anni, come «un alfiere nelle battaglie per l’autonomia, ha sempre lottato per le ragioni del suo Trentino, del suo popolo e delle sue montagne, magari a volte esagerando nei toni, ma è sempre stato un uomo generoso e di grande cuore. Lo avevo incontrato pochi giorni fa, sabato scorso, quando mi ha accompagnato nel mio giro di incontri in Trentino, per parlare di autonomia e di altri aspetti istituzionali: fino all’ultimo ha lavorato per la sua gente!».

Salvini ricorda Boso: "Faremo più belli Trentino e Italia"

«Buon viaggio Enzo, abbiamo messaggiato fino a ieri e stanotte hai scelto di proseguire la tua battaglia da Lassù. Faremo sempre più belli il Trentino e l'Italia, contaci». Lo scrive su Facebook il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in seguito alla scomparsa di Erminio Boso, l’ex senatore ed esponente storico della Lega.