Tajani, Di Maio con gilet gialli e sovversione

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Conte vuol rinforzare la sua posizione, ma il governo italiano non conta in Europa se un altro vicepremier (Di Maio) si schiera con chi devasta le città, i gilet gialli, a favore della sovversione". Lo ha detto in un forum all'ANSA Antonio Tajani, presidente del Parlamento Ue e vicepresidente di Forza Italia.