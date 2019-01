Gaza: fonti mediche, donna uccisa in scontri al confine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 GEN - Una donna palestinese è stata uccisa ad est di Gaza durante scontri con l'esercito israeliano lungo la barriera di difesa con lo Stato ebraico in occasione della Marcia del Ritorno, appoggiata da Hamas. Lo ha fatto sapere il ministero della sanità di Gaza riferito da fonti locali. Secondo lo stesso ministero, la donna, la cui identità non è stata resa nota, è morta per ferite alla testa. Altre 14 persone sono state ferite negli scontri nel corso della manifestazione a cui hanno preso parte migliaia di persone.