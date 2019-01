Gilet gialli: movimento danneggia turismo Parigi, almeno -5%

(ANSA) - PARIGI, 11 GEN - Le manifestazioni dei gilet gialli in Francia hanno un impatto negativo sul turismo. Secondo Atout France, l'ente di promozione turistica della Francia all'estero, a dicembre Parigi ha scontato un calo dal 5% al 10% degli arrivi aerei internazionali. Per inizio anno, gli arrivi sono in "calo del 6,8% per i prossimi tre mesi". Nelle scorse settimane, anche alberghi, ristoranti e negozi hanno lamentato una diminuzione delle presenze. La speranza, tra i negozianti, è che la stagione dei saldi appena cominciata possa rilanciare le vendite e consentire di recuperare le perdite di dicembre. Oggi Le Monde si concentra sulla crisi di un altro settore, quello dei teatri, sottolineando che diverse sale parigine hanno dovuto "annullare rappresentazioni e lamentano perdite finanziarie". Molti direttori spiegano che il sabato è il loro giorno più importante in termini di presenze. Il caso ha voluto che lo sia anche per i gilet gialli, da quasi due mesi in piazza proprio ogni sabato.