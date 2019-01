Martina, simbolo Pd patrimonio di cui essere orgogliosi

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Per me il simbolo del Partito Democratico e' un patrimonio di cui andare orgogliosi. Esprime l'impegno di migliaia di persone che si battono per un'Italia più giusta. Il punto non è rinunciarvi ma metterlo al servizio insieme ad altri per una grande battaglia per la nuova Europa contro i nazionalpopulisti di casa nostra". Così il candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina.