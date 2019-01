Ue: Tajani, alleanza Ppe-sovranisti non è ordine del giorno

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "L'alleanza dei popolari con i sovranisti non é all'ordine del giorno" dopo le elezioni europee. Lo ha detto in un forum all'Ansa Antonio Tajani, presidente del Parlamento dell'Unione europea e vicepresidente di Forza Italia. "I sovranisti non avranno il risultato che si aspettano, é solo propaganda", ha detto Tajani parlando della situazione italiana.