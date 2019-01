Giustizia: finanzieri in congedo aiutano Procura Ancona

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Finanzieri in congedo in aiuto alla Procura di Ancona. E' stato firmato un protocollo che metterà subito a disposizione dei magistrati, per attività di segreteria, 9 persone che inizieranno l'attività lunedì. "Non si occuperanno di investigazioni - precisa il procuratore capo Monica Garulli - ma saranno da supporto agli amministrativi. Abbiamo firmato la convenzione a fine ottobre. Siamo entusiasti vista la sofferenza d'organico che abbiamo". La convenzione è stata firmata dalla sezione dorica dell'Anfi, l'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, presieduta dal colonnello Lorenzo Tizzani. Orari e disponibilità verranno indicati dai volontari in modo da coprire tutta la settimana lavorativa.