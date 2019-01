Usa: Trump non pronto a dichiarare emergenza nazionale

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - Donald Trump non dichiarerà "così velocemente l'emergenza nazionale" con la quale potrebbe ottenere i fondi per il muro il Messico. Lo afferma il presidente americano nel corso di una tavola rotonda alla Casa Bianca. "Sarebbe una soluzione facile per me dichiarare l'emergenza nazionale, ma non lo farò così velocemente" afferma Trump dicendosi convinto che il muro e la sicurezza del confine "siano qualcosa che il Congresso può fare".