Usa:fallisce campagna raccolta fondi muro, GoFundMe rimborsa

(ANSA) - NEW YORK, 11 GEN - La campagna GoFundMe per raccogliere i fondi per la realizzazione del muro con il Messico 'fallisce': l'obiettivo di raccogliere 1 miliardo di dollari non viene centrato, e la piattaforma restituirà i soldi a chi finora ha effettuato donazioni. La campagna, lanciata in dicembre, ha raccolto 20 milioni di dollari.