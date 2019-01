Ci sono anche un'italiane e diversi pompieri" tra i 20 feriti dell’esplosione di questa mattina nel centro di Parigi, dovuta a una fuga di gas in una boulangerie in rue de Trevise, non lontano dal teatro delle Folie Bergere. «Il bilancio umano è pesante, grave», ha detto il ministro dell’Interno, Christophe Castaner, arrivato sul posto, annunciando che «la situazione è ora sotto controllo».

Fra i feriti, due sono gravissimi, 7 sono gravi e 11 risultano feriti in modo leggero.

Secondo quanto si apprende a Parigi da fonti ufficiose, l'italiana ferita sarebbe una ragazza che lavora in un hotel vicino al luogo dell’esplosione. La giovane si troverebbe attualmente all’ospedale parigino de Lariboisiere.

Mancano al momento conferme ufficiali. (

Per evacuarli, due elicotteri si sono posati sulla place de l’Opera, poco distante dal luogo dell’esplosione.