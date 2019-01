Gilet gialli, 5 fermati con armi improprie

(ANSA) - PARIGI, 12 GEN - A Bourges, nel centro della Francia, dove dovevano riunirsi oggi i gilet gialli per il 9/o atto della loro protesta, l'affluenza è scarsa ma la città - a 250 chilometri da Parigi - è blindata dalle forze dell'ordine. Alle porte di Bourges, questa mattina, 5 persone sono state fermate in un'auto diretta in città. Nel cofano, diverse armi improprie. Il conducente era ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti.